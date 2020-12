Ahmet Ağaoğlu: Toparlanacağımıza inanıyorum

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA) Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ilk haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını ancak futbolcuların azmi ve yeni teknik direktörleri Abdullah Avcı ile birlikte toparlanacaklarına canı gönülden inandığını söyledi.

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde yeni yıl ve geleceğe yönelik açıklamalarda bulundu. Eşine az rastlanacak bir yıl yaşadıklarını belirten Ağaoğlu, "Zorlu ve yorucu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Depremler, yangınlar, hepimizi derinden sarsan ölümler, ırkçı tartışmalar, savaşlar, kazalar ve son olarak koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya tarihinde eşine az rastlanabilecek en kötü 365 günü yaşadık. Şüphesiz ki kulübümüz de bu iklimden nasibini aldı. Ekonomik anlamda işleri yoluna koyduğumuz ve sürdürülebilir bir yapıya kavuştuğumuz anda maalesef pandemi süreci ile karşı karşıya kaldık. Seyircisiz maçların oynandığı, ürün satışlarımızın neredeyse yarı yarıya azaldığı, büyük firmaların pandemi nedeniyle sponsorluk anlaşmalarına pek yanaşmadığı bu çıkmazı sağlıklı bir şekilde yönetmeyi başardık. Yeni yılda inşallah seyircimizle `yeniden´ buluşarak o özlenen günlere geri dönmeyi çok istiyorum. Çünkü biz taraftarlarımızla daha güzeliz, daha güçlüyüz. Biz yan yana durduğumuzda birbirine yetiyoruz" dedi.

"TOPARLANACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Takımdan ayrılan ve profesyonel oyuncu kadrosuna yeni katılan futbolcuların olduğunu belirten Ağaoğlu, "Elbette pandemi nedeniyle sezonun bitişi ve başlangıcı arasındaki kısa dönem, transferlerdeki dar süreçler bizi olduğu gibi bütün takımları da etkiledi. Bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadık. Transfer sezonunda takımımızın eksikliklerini büyük oranda kapattık. Hemen hemen yeni kurulmuş bir kadroda uyum ve birlikteliğin sağlanması için zamana ve pek tabii büyük Trabzonspor taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Her ne kadar ilk haftalarda istediğimiz sonuçları alamasak da futbolcularımızın azmi ve yeni hocamız Abdullah Avcı ile birlikte toparlanacağımıza canı gönülden inanıyorum. Her maç bir öncekinden daha iyisini yapmaya çalışan ve daha iyi olmak için çaba gösteren futbolcularımız, ilerleyen süreçte mutlaka camiamıza daha iyi bir Trabzonspor izletecektir" diye konuştu.

"TRABZONSPOR VARSA HER ZAMAN UMUT VARDIR"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Trabzonspor´un hem ekonomik hem de sportif anlamdaki menfaatlerini koruduklarını kaydeden Ağaoğlu, "Kulübümüzü zarara uğratacak en ufak bir işlemin altına imza atmadık. Doğruların etrafında birleşerek kulübümüzü ekonomik ve sportif manada yönetebilir hale getirdik. Bu politikamızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tabii tüm bunları yaparken büyük zorluklar da yaşadık lakin asla umutsuzluğa kapılmadık. Biliyorduk ki Trabzonspor var ise her zaman umut vardır. Şimdi önümüzde uzun bir yıl ve maç takviminin çok yoğun olduğu bir sezon var. Trabzonspor hepimizin. Dün olduğu gibi bugün de ve yarın da O´na sahip çıkalım. Bu düşüncülerden hareketle kulübümüzün ve Trabzonspor ailesinin bir önceki yıldan daha iyi bir yıl geçirmesi temennisiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-12-24 10:15:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.