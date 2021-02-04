Cenazeler karıştı; koronavirüsten ölen kişiyi görenler karantinaya alındı

Köksal USTAOĞLU/TRABZON, (DHA)ALMANYA´da hayatını kaybeden Mustafa Özdemir (70) ile Mehmet Zeki Yıldırım´ın cenazeleri karıştı. Türkiye´ye getirilip Trabzon´da toprağa verilen Mehmet Zeki Yıldırım´ın cenazesi, mezar yeniden kazılıp çıkarılarak memleketi Elazığ´a gönderildi. Elazığ´da teşhis için morga giden Yıldırım´ın yakınları ise Özdemir koronavirüsten öldüğü için karantinaya alındı.
Almanya´da 1 hafta önce koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım´ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye´ye gönderildi. Mustafa Özdemir´in yakınları Trabzon Havalimanı´nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi´nde toprağa verdi.
Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım´ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım´a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım´ın cenazesinin Trabzon´da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir´in cenazesinin ise Elazığ´a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım´ın yakınları, Özdemir koronavirüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.
Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım´ın cenazesi çıkarılarak Elazığ´a yollandı. Mustafa Özdemir´in cenazesi de Trabzon´a gönderildi. Mustafa Özdemir´in cenazesi Akçaabat´ta toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Fatih TURAN
2021-02-04 14:57:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.