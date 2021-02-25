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MEKAP sektöründe bir ilki başararak Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

İHA

MEKAP sektöründe bir ilki başararak Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı

MEKAP, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın liderliğinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan kılavuzdaki tüm kriterleri yerine getirerek, Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan MEKAP Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, Türkiye’de İş Güvenliği ayakkabısı sektörüne liderlik eden bir şirket olarak, tüm faaliyetlerde, bu misyonun kendilerine yüklediği toplumsal sorumluluk anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.
İskender “Üretici memnuniyeti odaklı yaptığımız üretimin her kademesinde, çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun sağlığı en büyük önceliğimizi oluşturuyor. İnsanlığı tehdit eden küresel salgın döneminde de yine bu anlayışla hareket ettik. Pandemi döneminde ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurumların uyarıları doğrultusunda tedbirlemizi en üst düzeyde aldık. Bugün de bu tedbirlerden taviz vermeden aynı kararlılıkla süreci yürütmeye devam etmekteyiz. Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen tüm koşulları yerine getirdik. Sektörde ’Covid19 Güvenli Üretim Belgesi’ almaya hak kazanan ilk firma olduk. Bu gurur verici bir olay. Dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemesi ile mücadele kapsamında fabrikalarımızda gerekli dönüşümleri gerçekleştirerek ve önlemleri alarak güvenliğiniz için üretmeye devam ediyoruz. Her zaman dediğimiz gibi, önlem hayat kurtarır” dedi.

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