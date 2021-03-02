Sertaç Güven: "Zirve mücadelesini bırakmayacağız" Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven: "Umutsuzluğa kapılmadan yolumuza devam edeceğiz"

Trabzonspor'da Personel ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ancak Trabzonspor'un, zirve mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi.

TSYD Trabzon Şubesini ziyaret eden Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, Trabzon basınının ülkenin en köklü yapılarından birine sahip olduğunu belirterek, "Tarihi 1900’lü yılların başına dayanıyor ve bugüne de hep büyüyerek geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra Trabzon bu alanda dördüncü sırada yer alıyor. Gerek ulusal gerekse yerel basınımız çok güçlü. Bunda da en temel faktör Trabzonsporumuz. Haliyle hep beraberiz ve birbirimize de yardımcı olmalıyız" dedi.

Güven, TSYD Trabzon Şubesi bu anlamda önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydederek, "Gerek kulübümüzle olan ilişkilerde gerekse basın mensuplarımızın koordinasyonunda başarılı işlerin altına imza atıyorlar. TSYD Trabzon Şubesi’nin yeni yeri gerçekten çok güzel oldu. Böylesi vizyoner bir yeri Trabzon basınına kazandıran sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Fenerbahçe maçında galip gelmeyi çok istedik"

Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyetle ilgili olarak ise Güven, "Galip gelmeyi çok istedik. Ancak başarılı olamadık. Üzüntülüyüz. Galibiyet serimizi devam ettirmeyi arzuluyorduk, olmadı. Karşılaşmayı yöneten hakemlerin de bazı tartışmalı kararları sonuca etki etti. Ben şahsen Türkiye’de futbolun baştan aşağı yeniden ele alınarak yeni bir anayasasının yazılması taraftarıyım. Yani isimler değişiyor anlayış değişmiyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca insanın takip ettiği bir alan. Milyarlarca lira paranın döndüğü bir endüstri. Siz burayı doğru ve adaletli yöneterek marka değerine değer katmak zorundasınız. Ama her maç hakemleri konuşarak, kararları tartışarak bunu başaramayız. O yüzden bütün futbol paydaşları bir araya gelerek yeni bir futbol anayasası yazmalı ve futbolumuza yeni bir vizyon getirmeliyiz” dedi.



"Umutsuzluğa kapılmayacağız"

Abdullah Avcı’ya güvenlerinin tam olduğunu belirten Güven, “Mental olarak ve oyun olarak aşağıya doğru giden takımımızı yukarıya taşıdı. Devre arası transferlerin de takımımıza katkısı büyük oldu. Önümüzde daha oynayacağımız çok maç var. Haliyle umutsuzluğa kapılmadan yolumuza devam edeceğiz. Sezon sonu nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz” şeklinde konuştu.



"Taraftarımızı özlüyoruz"

Güven, futbolun dünyada ve Türkiye'de çok hızlı gelişerek önemli bir endüstri haline geldiğini belirterek, "Özel sektörde faaliyet gösteren şirketler gibi spor kulüplerinin de strateji, insan kaynağı, finans, marketing alanlarında çok profesyonel yönetilmeye ihtiyacı ortaya çıktı. Keza bunu başaramayan kulüpler artık çok zorlanmakta, sportif ve ekonomik başarı gösterememekte. Spor yöneticiliği ve özel sektör yöneticiliğinin artık farkı yok. Yalnız spor kulüplerini özel şirketlerden ayıran en temel fark taraftarlar. Finansal anlamda en karlı kulüp de olsanız, taraftar her zaman sportif başarıyı ön planda tutuyor" ifadelerini kullandı.



"Zirve mücadelesini bırakmayacağız"

Pandemi nedeniyle taraftarlarından ayrı kaldıklarını dile getiren Güven, "Taraftarlarımızı özlüyoruz. Futbol onlarla çok daha güzel. Taraftarlarımız olsaydı, bugün daha farklı bir noktada olabilirdik. Fenerbahçe karşısında hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık ancak Trabzonspor, zirve mücadelesini hiçbir zaman bırakmayacaktır" diye konuştu.

Ziyaretin ardından TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, yeni binanın hizmete açılmasında yaptığı katkılarından dolayı Sertaç Güven'e plaket verdi

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