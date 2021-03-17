Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta 10 yılda 4,5 kat artış

2020 yılında Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilen ihracat, 2010 yılına göre 4,5 kat arttı. 2010 yılında 4 milyon 838 bin 247 dolar olan ihracat, 2020 yılında yüzde 450 oranında artarak 26 milyon 782 bin 177 dolara ulaştı.

2020 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Trabzon’dan en fazla ihracat yapılan 8’inci ülke oldu. 2019 yılında 36 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ihracat, 2020 yılında yaşanan pandemi etkisi nedeniyle 27 Milyon dolar düzeyine geriledi. Trabzon ilinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne en fazla ihraç edilen ürün fındık olurken, dondurulmuş balık, işlenmiş mermer ve nargile tütünü de önde gelen ihraç ürünler arasında yerini aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatın her yıl artış gösterdiğini ifade ederek, “Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat her geçen yıl artış gösterdi. 2020 yılında pandemi etkisi nedeniyle ihracatta bir miktar gerileme olmasına rağmen son 10 yılda Trabzon’dan Çin Halk Cumhuriyetine yapılan ihracatın 4,5 kat artması çok önemli bir gelişme. Bu Trabzonlu ihracatçılarımızın büyük başarısı. Çin Halk Cumhuriyeti pazarını çok önemsiyoruz. Trabzon hem coğrafi ve hem de lojistik imkanları açısından Orta Asya coğrafyası üzerinden Çin Halk Cumhuriyeti’ne çok yakın bir Pazar. Önümüzdeki yıllarda anılan ülkeye yapılan ihracatın çok daha yüksek rakamlara ulaşacağından ümitliyiz” dedi.

Kalyoncu, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başlatmış olduğu ’Kuşak Yol Projesi’nde Doğu Karadeniz Bölgesinin orta koridor güzergâhında yer almasının büyük bir avantaj olduğunu ve önümüzdeki yıllarda projenin tamamlanması ile Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik ihracatımızın çok daha yüksek rakamlara ulaşacağını sözlerine ekledi.

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