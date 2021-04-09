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AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: “Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor”

İHA

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu: “Azmi Kuvvetli laf cambazlığı yapıyor”

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin laf cambazlığını yaptığını belirterek, “İYİ Parti Trabzon İl Başkanının seviyesiz açıklamaları, içinde biriken nefretin tezahürü gibi. Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor” dedi.
AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, milli takımın yaptığı maç sonrası İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin yorumunun gayri milli bir üslup olduğunu ifade etti. Dr. Sezgin Mumcu, "İP İl Başkanı Kuvvetli'nin üslûbu karakterinin yansımasıdır. Bizlerde kendisine hak ettiği ölçüde cevap verdik. Kullandığı cümle aşikâr ortada. Biz özellikle altında yapılan yorumlara müdahale etmesini bekledik. Dolayısıyla niyeti aşikâr oldu. Şimdi ise lâf cambazlığı yaparak seviyesini iyice düşürüyor. Sayın Kuvvetli şu sözümü unutma. Laf cambazlığı yaparak ipin üstünde duramazsın" şeklinde konuştu.
Azmi Kuvvetli'nin söylemlerinin komik olduğunu da ifade eden Başkan Dr. Mumcu, “Sayın Kuvvetli bunun adı mı piar çalışması? sorusunu sorarak; göreve geldiğimiz günden itibaren gece gündüz demeden ilçelerde programlar yapıyoruz. Esnafımızı dinliyorum. Gençlerimizle kadınlarımızla istişarelerde bulunuyorum. Elhamdülillah. Şehrimiz insanları dün olduğu gibi bugün de, tüm dünyayı kasıp kavuran ve ülkemizi de etkileyen problemlerin çözümünün AK Parti de olduğunu yaparsa yine AK Parti yapar diyerek bizlere desteklerini ifade ediyorlar. Biz yapamadığımız faaliyetleri klavye cambazlığı ile örtbas edebilmek için sanal gündemlerle değil, halkımızla birebir buluşmanın dertleşmenin yolunu seçtik” şeklinde konuştu.

“Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor”
İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli'nin konuştukça battığını ve söylemlerinin komik bir hal aldığını kaydeden Mumcu, “Lisanı hal ile, İnancımız gereği Hakkaniyetli eleştiriyi dua biliriz. Samimiyetsizce bir duruşla, sözde muhalefet yapacağım diye pusuda beklemeyi ise riya biliriz. İYİ Parti Trabzon İl Başkanının seviyesiz açıklamaları, içinde biriken nefretin tezahürü gibi. Konuştukça batıyor ve söylemleri komik bir hal alıyor. İp İl Başkanı Kuvvetli kendi başarısızlığını örtmek için sağa sola saldırıyor. İttifak ortağı CHP’deki taciz ve tecavüzlere, gizli ittifak ortakları HDP’nin ipini elinde tuttuğu PKK’nın dağa kaçırdığı kız çocuklarına tecavüz ve katliamlarına ses çıkarmayan, tek kelime etmeyen Kuvvetli ne hikmetse Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz cümleler kurabilmektedir. Sonrasında ise, masumu oynamayı marifet bilmektedir. Azmi Kuvvetli’nin sosyal medya paylaşımının yorumlarına bakıldığında çok net anlaşılacağı üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edilebilmesinin yolunu açmış olduğu aşikardır. Şimdi ise, bu paylaşıma verilen tepkilerin şahsının üzerine bıraktığı psikolojik etkiyi kırmak adına ipe sapa gelmez ifadeler kullanmaktadır. Sayın Kuvvetli ne zaman HDP’li vekilin meclis kürsüsünden İYİ Partili vekillere yönelik bizim sayemizde bu sıralarda oturuyorsunuz sözlerine en az şimdiki yaptığı hararetli açıklamaları kadar hararetli beyanat verirse işte o zaman toplumumuz tarafından ciddiye alınır. Bundan ötesi ise lafı güzaftır, lakin elbette lafı güzafın peşinde olanlar ve bunu insanlık sananlar da hiç eksilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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