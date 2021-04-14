Balık av sezonu bitince gelecek sezon için ağları bakıma aldılar

Denizlerde 15 Nisan’da başlayacak av yasağı nedeniyle Trabzonlu balıkçılar yırtılan ağları ve teknelerini bakıma alarak gelecek sezonun hazırlıklarına başladılar.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için 1 Eylül’e kadar sürecek yasak yarın başlıyor. Av yasağı öncesi teknelerini limana demirleyen balıkçılar yırtılan ağaları onarmanın yanı sıra teknelerinin bakıma alarak gelecek sezonun hazırlıklarına başladılar.

Yılmazlar Balıkçılık tayfasından balıkçı Mustafa Topal, sezonun iyi geçtiğini belirterek "En çok yurt dışında çalıştık diyebiliriz çünkü Türkiye'de pandemi nedeniyle yasaklar oldu. Çalıştığımız ağlar yıprandı şimdi onların bakımlarına başladık. Eski ağları söktük şimdi yerine yeni ağları koyuyoruz. 4 ay sonra tekrar denize çıkacağız. Makinaların tamiratını yapıyoruz. Seneye sorunsuz olarak denize açılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çoğu balıkçılar daha erken paydos etti ama biz yurt dışında geldiğimiz için onlara göre biraz geç kapatmış olacağız. Yaklaşık bir haftaya yakın bir çalışmanın ardından tekneyi gelecek sezona hazırlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Av sezonun bitmesiyle bakım işlerine başladıklarını belirten balıkçı Mahmut Kara ise iyi bir sezon geçirdiklerini ancak yasakların da olduğunu belirterek, "Yarın son gün, bu sezon da bitti. Sezon daha iyi geçebilirdi ama hamsiye avlanmasını bir ara yasakladılar. Av sezonu bitti ve bakım işleri başladı. Bir hafta daha ağların, teknenin bakım işleri ve diğer işleri sürer" ifadelerini kullandı.

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