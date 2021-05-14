Trabzonspor mağlubiyetle başladığı sezonu galibiyetle tamamlamak istiyor

Süper Lig'in son haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor, mağlubiyetle başladığı 20202021 sezonunu galibiyetle tamamlamayarak geleçek sezona odaklanacak.

Trabzonspor, Süper Lig'in 42'nci haftasında sahasında kümede kalma hesapları yapan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bordomavililer ise mağlubiyetle başladığı 20202021 sezonunu rakibi karşısında evinde alacağı 3 puanla kapatmak için mücadele edecek.

Bordomavililer sezonun ilk maçında evinde Beşiktaş'ı ağırlamıştı. Sahasında oynadığı müsabakadan 31 yenik ayrılan bordomavililer evinde oynadığı 20202021 sezonunun ilk maçından puansız ayrılmıştı. Bordomavililer sezonun son maçını da evinde oynayacak. Evinde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında sezonu galibiyetle kapatmak istiyor.

Kazanırsa evinde daha çok puan toplamış olacak

Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde evinde daha çok puan toplamış olacak. Bordomavililer dış sahada bu sezon oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 35 puan topladı. Bordomavililer iç sahada ise oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti ve 33 puan topladı. Karadeniz ekibi evinde oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılması halinde iç saha puanını 36'ya yükseltecek ve dış sahaya göre 1 puan önde olacak.

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