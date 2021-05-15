Süper Lig: Trabzonspor: 1- Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig'in 42. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi Trabzonspor'un 10 üstünlüğüyle bitti.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ekuban pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazdan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağalarda kaldı.

15. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya çarpıp direğe vuran top kornere çıktı.

17. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

18. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

21. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı kornerde Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu çizgi üzerinde Johansson çıkardı. Ardından oluşan karambolde müsait pozisyondaki Edgar le'nin vuruşu ise kaleci Nordfeldt'te kaldı.

45. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Nordfelt'in sağından ağlarla buluştu. 10



Stat: Medical Park

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Erbil xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Lewis Baker xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Ekuban xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Hakan Yeşil, Trondsen, Safa Kınalı, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Süleyman Cebeci, Faruk Can Genç, Benif Afobe

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Metehan xx, Arda Kızıldağ xx, Polomat xx, Soner Dikmen xx, Toure xx, Rahmetullah Berişbek xx, Ayite xx, Sefa Yılmaz xx, Stancu x

Yedekler: Yasin, Übeyd, Halil İbrahim Pehlivan, İlker, Seyit Ali, Sami Gökhan, Ömürcan, Mugni, Mustafa, Lima

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Gol: Ekuban (dk. 45) (Trabzonspor)

Sarı Kart: Ayite (Gençlerbirliği)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.