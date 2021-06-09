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Başkan Zorluoğlu Akçaabatlılar ile Akçaabat’ın sorunlarını konuştu, çözüm önerilerini anlattı

İHA

Başkan Zorluoğlu Akçaabatlılar ile Akçaabat’ın sorunlarını konuştu, çözüm önerilerini anlattı

Akçaabat Kent Konseyi ve Akçaabatlılar Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu makamında ziyaret etti.
Akçaabat ile ilgili gündeme gelen konularda ve Akçaabat’ın sorunlarını istişare etmek amacıyla ziyarette bulunduklarını belirten Akçaabat Kent Konseyi başkanı Mehmet Salih Köse “Başkanımızın çalışmalarını ve yapacak olduğu çalışmaları dinleme fırsatımız oldu. Trabzon Üniversitesi konusundaki görüşleri, Güney Çevre Yolu konusundaki gayretleri ve Akçaabat Katlı Otopark Projesi konusundaki müjdeleri konusunda kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.
Akçaabatlılar Vakfı Başkanı Yaşar Erbaşaran ise “Akçaabat’a yapılacak olan otopark, Akçaabat’ın kanayan yarası olan otopark sorununu önemli ölçüde rahatlatacak. Buna ilaveten Güney Çevre Yolu projesi hayata geçerse Akçaabat uzun vadede trafik konusunda çözüme kavuşmuş olacak. Akçaabat için, Akçaabat’ın yararına hizmet eden, gayret gösteren herkese şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.
Trabzon Üniversitesi‘nin ana kampüsünün Akçaabat sınırları içerisinde olması gerektiği konusunda bir tereddüdün olmadığını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise “Akyazı’da bulunan ve daha önce özel bir üniversite için ayrılan 90 dönümlük alan Trabzon Üniversitesi’ne tahsis edildi. Trabzon üniversitesinin ana kampüsünün yeri ile ilgili bir tereddüt yok. Kanunda Trabzon Üniversitesinin ana yerleşkesinin Akçaabat sınırları içerisinde olacağı belirtilmiştir. Bu kuruluş kararnamesinde yazar. Dolayısıyla elbette ki üniversitenin merkezi Akçaabat’tır. Ama bu üniversitenin başka yerlerde fakülte yüksekokul açmayacağı anlamına gelmez. Ama ana kampüsün, merkezin, rektörlüğün olduğu bina mutlaka bence de kanunen de olması gereken Akçaabat’ta olmasıdır. Bunun ötesinde diğer ilçelerde bana sorarsanız Beşikdüzü’nde veya diğer ilçelerde Trabzon üniversitenin bir meslek yüksekokulu veya 4 yıllık fakülteleri açılabilir. Bu normal ve olması gerekendir. Trabzon Üniversitesi batıya doğru genişlemelidir. Bu bana göre daha mantıklı ve olması gerekendir. Akyazı’da bahsedilen alan çok küçük bir yer. Burası 90 dönüm çok eğimli alan. Bu alan teraslama yapılarak kullanılabilir ancak alanın hepsi de kullanıma elverişli değil. Bu alan Trabzon Üniversitesi’nin büyük kampüsünün ihtiyacını görebilecek büyüklükte bir yer değildir. Daha büyük alanlarda daha büyük üniversite kurulması için bir komisyon kurulmuştu. Bu komisyon yer araştırması yapmıştı ve iki üç yer tespit etmişti” ifadelerini kullandı.
Güney Çevre Yolu projesinin Akçaabat Geçişi için kolların sıvandığını ifade eden Başkan Zorluoğlu “Güney Çevre Yolu projesinin Akçaabat geçişi için projeyi bakanlığımız yapıyor. Biz de bu konuyu sürekli takip ediyoruz. Proje ilerliyor. Akçaabat sahilinden yol geçilmesin diye hepimiz mücadele etmiştik. Bu konuda başarılı olduk ve rota güneye çevrildi. Güney Çevre Yolu çok büyük bir proje. Ama bu projenin Akçaabat Geçişi için kolar sıvandı. Proje çalışmaları hızla ilerliyor. Ankara ziyaretlerimde bu konu ile yakından ilgileniyorum” şeklinde konuştu.
Akçaabat Katlı Otopark ve Kadınlar Pazarı inşaatının Temmuz ayında ihale edileceğinin müjdesini veren Zorluoğlu “Akçaabat’ın en büyük sorunu olarak görünen otopark sorununu çözmek için söz verdiğimiz gibi Akçaabat’ta Kadınlar Pazarı ve Katlı Otopark Projesi 14 Temmuz 2021 de ihale edilecek. Burada yapılacak olan otoparkta yaklaşık 216 araç kapasitesi olacak. Üzeri de pazar yeri olarak yerli üreticilerimizin hizmetine sunulacak. İçerisinde 4 tane depo, 14 tane dükkan olacak. Arkadaşlarımız çok modern bir proje hazırladılar. Akçaabatlı hemşehrilerime hayırlı olsun” dedi.

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