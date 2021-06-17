Avrasya Üniversitesi'ne 5 yeni bölüm müjdesi

Avrasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (İngilizce), Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Eczane Hizmetleri, Ortopedik Protez ile Ortez ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları'na öğrenci alacağını duyuruldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, yeni bölümlerin açılmasını ve öğrenci alımını sağlayan YÖK Başkanı Prof.Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Üyelerine teşekkür etti. Yıldız "Avrasya Üniversitesi bölgesinde beklentilere cevap veren, bölge ve ülke kalkınmasına büyük destek veren, yarınların lider ülkesinde büyük rol alacak gençlerimizi en iyi şekilde hazırlayan bir üniversite olmuştur. Markamızı her geçen gün yüceltmeye devam edeceğiz. Öğrenci adaylarımızın beklentileri, talepleri doğrultusunda bölüm ve programlar açmaya devam edeceğiz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.