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Trabzonspor'un eski asbaşkanlarından Hikmet Onur son yolculuğuna uğurlandı.

Hikmet Onur'un cenaze namazı İskenderpaşa Camii'nden kılındı. Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, spor ve siyasetten önde gelen isimler katıldı.

Onur'un naaşı kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

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