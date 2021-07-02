Trabzon'da yağlı direkte kıran kırana yarış



Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)TRABZON´da, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan geleneksel yağlı direk yarışları ilgi gördü. Faroz Limanı´nda düzenlenen yüzme, ördek yakalama ve yağlı direkten bayrak kapma yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

1935´ten beri Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek üzerine kurulu yarışta yine renkli görüntüler ortaya çıktı. Trabzon Valiliği´nin ev sahipliği ve Trabzon Liman Başkanlığı´nın koordinesinde gerçekleşen etkinliklere vatandaşlar ilgi gösterdi. Faroz Limanı´nı dolduran vatandaşların bir kısmı kayık ve teknelerden yarışları izledi.

Etkinliğe Trabzon Deniz Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Doğan, Trabzon İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Liman Başkanı Muhammet Öztürk, Trabzon Liman İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ayhan Pala ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖRDEK YAKALAMAK İÇİN YARIŞTILAR

Saygı duruşu ve Mehteran takımı eşliğinde İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından konuşma yapan Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özçelik, "Limanlarımız arasında yük ve yolcu taşıyan tüm gemilerin kendi bayrağını taşıyan ve kendi vatandaşlarıyla donatılan gemiler olmasına, liman hizmetleriyle limanlarda kendi vatandaşlarıyla çalışabileceğine hükmedilmesi tarihi bir adımdır" dedi. Ortahisar Belediyesi horon ekibi seyircilere yöresel oyunlar sergiledi. Etkinliklerde sergilenen su jetli uçan adam gösterisi ise izleyenleri hayran bıraktı. Gösterilerin ardından yüzme ve denizde ördek yakalama yarışları düzenlendi. Gençlerin yarışlara ilgisi büyük olurken, yarışmada birinci olanlara çeyrek altın ödülü verildi.

YAĞLI DİREKTE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Etkinliğin en önemli yarışları olan Redbull yağlı direk yarışmasına 75 kişi başvurdu. Gres yağına bulanmış kütüğün ucundaki Türk bayrağını kapmak isteyen katılımcılar düşmemek için büyük mücadele verdi. Nefeslerin tutularak izlendiği yağlı direk yarışı renkli görüntülere sahne oldu. Yağlı direk yarışını kazanan Yunus Emre Kul, Türk bayrağını Trabzon Liman Başkanı Muhammet Öztürk´e teslim etti. Redbull Yağlı Direk 2021 yılı şampiyonu olan Kul´a 10 bin TL para ödülü ile madalya ve günün anısına hazırlanan kupa verildi.

'DEVAM ETMESİNİ DİLERİZ'

Yağlı direk yarışında `en havalı düşüş´ kategorisinin birincisi ise Kamuran Erdoğan oldu. Şampiyon Yunus Emre Kul, "Etkinliği internette gördüm ve başvurdum. İş çıkışı gelip şansımı denemek istemiştim. Güzel bir etkinlik oldu. Böyle etkinliklerin devam etmesini dileriz. Gençler için güzel oluyor. Elli birinci sıradaydım ve geleceğini tahmin etmemiştim. Mutlu ve heyecanlıyım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-07-02 13:17:16



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