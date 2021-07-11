Akçaabat Belediyesi 2. Açık Hava Tiyatro Günleri sona erdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ikincisi düzenlenen Açık hava Tiyatro Günleri sona erdi. Erzurum, Gümüşhane, Samsun, Giresun ve Trabzon’dan tiyatro ekiplerinin katıldığı etkinliğe çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilçenin tanıtımına katkı sağlayacaklarını belirten Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim “Halk danslarının kaynaşma merkezi horunun başkenti Akçaabat’ta büyük bir organizasyonu daha alnımızın akıyla geride bıraktık. Korona virüs pandemisi başlamadan önce şehrimizde Belediyemiz tarafından 10 yıldan bu yana Erol Günaydın Tiyatro Günleri düzenleniyordu. Fakat alınan tedbirler kapsamında kapalı alanlardaki etkinlikler geçen yıl iptal edilmişti. Bu vesileyle normalleşmenin birinci kademesinde 1. Açık Hava Tiyatro Günlerini geçen yıl şehrimizde düzenlemiştik. Açık Hava Tiyatro Günlerinin bölgemizde sadece Akçaabat’ta ve Türkiye genelinde 34 ilde yapılıyor olması etkinliği bizim için daha da özel kılmıştır. Geçen yıl seyircilerimizden aldığımız olumlu dönütler neticesinde ve normalleşmenin son aşamasında da halkımızı sanattan mahrum bırakmamak adına bu yıl 2. Açık Hava Tiyatro günlerini tertipledik. Bu ve bunun gibi sanatsal ve kültürel faaliyetlerle şehrimizin tanıtımına katkı sağlayacağız. Hem ülkemiz geneline hem de tüm dünyaya şehrimizi 'Kültür Sanat ve turizm Şehri Akçaabat' olarak tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.



"Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar"

"Tiyatro insanlık için önemli bir sanattır" diyen Başkan Ekim “29 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen tiyatro günlerimize Erzurum’dan, Gümüşhane’den, Samsun’dan, Giresun’dan ve Trabzon’dan tiyatro ekipleri katıldı. Oyunları ile organizasyonumuza destek veren, hem yetişkin hem de çocuk oyunları ile katılan Trabzon Devlet Tiyatrosu’na, Erzurum Medya Sanatevi Tiyatrosuna, Gümüşhane Yankı Kumpanyasına, Samsun Hayal Atölyesine, Gümüşhane Belediyesi Şehir Tiyatrosuna, Trabzon Sanat Tiyatrosuna ve Akçaabat Belediye Tiyatrosuna; oyuncularına, yönetmenlerine, genel sanat yönetmenlerine, teknik ekibine, ışıkçısından kostümcüsüne kadar emeği geçen herkese şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Açık Hava Tiyatro Günlerimizi basına taşıyan yerel ve ulusal basınımıza, etkinliğimizin huzur içerisinde geçmesini sağlayan güvenlik güçlerine, ışık ses sistemiyle ve muhteşem görüntüsüyle bizlere profesyonel bir sahne hazırlayan organizasyon firmasına, her akşam alanı dolduran sanatsever halkımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Tiyatro Akçaabat’ta izlenir düsturu ile önümüzdeki yıl 3. Açık Hava Tiyatro Günlerinde görüşmek üzere diyerek tüm tiyatro ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkesi alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

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