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Yanan ormanları yeşertmek için harekete geçildi Başkan Genç’ten fidan kampanyasına destek çağrısı

İHA

Yanan ormanları yeşertmek için harekete geçildi Başkan Genç’ten fidan kampanyasına destek çağrısı

Ortahisar Belediyesi yangın felaketi yaşayan Antalya’nın Manavgat ilçesine fidan yardımında bulunacak.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yanan ormanları tekrar yeşertmek ve eski haline getirmek için yöreye uygun 5 bin adet çam fidanı göndereceklerini belirtti.
Ormanların milli bir servet olduğuna ve pek çok canlıya hayat verdiğine vurgu yapan Başkan Genç, orman yangınları nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararların birlik ve dayanışma ruhuyla aşılacağını kaydetti.
Başkan Genç, “Maalesef özellikle yaz aylarında Ege, Akdeniz ve diğer bölgelerimizde orman yangınlarıyla karşılaşıyoruz. Bu sezon da aynı zaman dilimlerinde ülkemizin değişik bölgelerinde 103 orman yangını çıktı. Marmaris’te, Manavgat’ta, İzmir ve İstanbul’da ve daha birçok noktada ormanlarımız yandı. Bunların çok büyük bir kısmı söndürüldü. Bir kısmı da yoğun gayretler sonucu kontrol altına alındı. Orman yangınlarıyla birlikte içimizi kahreden, yüreğimizi kanatan çok acı olaylarla karşılaşıyoruz. Bu yangınlar ormanlarda yaşayan pek çok canlının feci şekilde ölümüne neden oluyor. Diğer yandan bu yangınlar yerleşim bölgelerini de etkiledi. Can kaybına, maddi ve manevi zararlara sebebiyet verdi. Çiftçilerimizin, köylülerimizin evleri yandı, hayvanları telef oldu. Bu tür felâketleri ancak birlik ve beraberlik içinde yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atlatabiliriz. Arhavi ve RizeGüneysu’da geçtiğimiz haftalarda sel ve taşkın felaketi yaşadık. Belediyemiz tarafından gönderilen ekip sel ve taşkın felaketi yaşayan Arhavi’de 15 günden beri çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’deki bütün kurum ve kuruluşların ister kamu olsun, ister sivil toplum örgütleri olsun bu anlamda tek vücut olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ortaya çıkan zararları en kısa sürede telafi edeceğimize yürekten inanıyorum ”dedi.
Bütün vatandaşları düzenlenen fidan kampanyalarına destek olmaya çağıran Başkan Genç, “TEMA Vakfı ve diğer sivil toplum örgütlerimiz fidan kampanyaları düzenliyor. Bütün vatandaşlarımızı bu kampanyalara katılmaya çağırıyorum. Bu seneki yangınların çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte geçen yıllarda çıkan orman yangınlarının büyük bir kısmının terör örgütü PKK’nın sabotajları sonucu çıktığını biliyoruz. Gözü dönmüş bu canilere verilecek en iyi cevap büyük bir fidan seferberliği başlatarak yanan orman alanlarını tekrar yeşertmektir. Küresel ısınmanın hızla arttığı bundan dolayı pek çok çevre ve doğa felaketlerinin yaşandığı dünyamızda karbon emisyonunun büyük bir kısmını gerçekleştirerek sera gazı etkisini azaltan ormanlarımızı mutlak surette artırmalıyız. Ormanlarımız bizim nefes alanlarımız. Pek çok canlının yaşam alanı olan, güzellikleriyle bizi büyüleyen, içimizi ferahlatan, bütün insanlığa temiz, bol oksijenli hava sunan ormanlarımızı korumak hepimizin sorumluluğu olmalıdır” diye konuştu.
Başkan Genç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun şu aşamada Manavgat’ta herhangi bir gıda ve yiyecek ihtiyacının olmadığını, bundan dolayı gıda ve yiyecek maddesi gönderilmemesi gerektiğine yönelik açıklamaları nedeniyle gıda ve yiyecek yardımlarını beklettiklerini ancak her ihtimale karşı yardım için hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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