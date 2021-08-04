Busenaz Sürmeneli ,"Hayalimdeki finaldeyim"

Tokyo Olimpiyatları'nda boksta 69 kiloda Hindistan'lı rakibi Lovlina Borgohain'i mağlup ederek adını finale yazdıran Busenaz Sürmeneli hayallerindeki finale çıkacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un Milli Sporcusu Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda finale yükseldi. 69 kiloda mücadele eden başarılı boksör, yarı final müsabakasında Hindistan'dan Lovlina Borgohain’i mağlup etti.

Busenaz iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin beşinden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerden tam puan almayı başaran Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.

Seri başı olarak katıldığı organizasyonda ilk turu bay geçen Busenaz, son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı, çeyrek finalde ise Ukraynalı Anna Lysenko’yu net bir skorla yenmişti.



"Hayalimdeki finaldeyim"

Busenaz Sürmeneli'nin, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "13 yıldır bu hedef doğrultusunda çalışıyorum. Tüm fedakarlıkları bu hedef doğrultusunda yaptık ve Tokyo’ya da hazır halde geldik. Amacım ülkeme altın madalya ile dönmek. Ülkemde üzücü olaylar yaşanıyor. Biz Türkler olarak bir ölür bin diriliriz. Türkler asla hafife alınamaz. Böyle bir dönemde insanlara bir nebze de olsa mutluluk verdiysem ne mutlu bana. Benim maçlarım genelde ülkenin zor zamanlarına denk geliyor. Böyle olunca da bayrağımız için farklı savaşıyorum. Beni destekleyen, dua eden herkese teşekkür ederim. Hayallerimin finaline çıkacağım. Ben asla pes etmem. Hocam Cahit Süme küçük yaştan itibaren beni bu şekilde yetiştirdi."

Busenaz'ın final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak.

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