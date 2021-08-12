Çatısı çöken inşaat enkazında işçileri kurtarma mücadelesi kamerada (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon'un Of ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çöken 4 katlı binanın çatı enkazı altında kalıp hayatını kaybeden işçi Emre Sağlam (35) için Yomra ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Sağlam'ın cenazesi, Yomra merkezinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi'nde toprağa verildi.Salim SARIKOÇ/YOMRA (Trabzon), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Yomra Salim SARIKOÇ

2021-08-12 17:01:29



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