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Pınar Kaynak Davasında Adli Tıp Raporu açıklandı Göğsüne bıçak saplanan başı taşla ezilen genç kadın tecavüze de uğramış

İHA

Pınar Kaynak Davasında Adli Tıp Raporu açıklandı Göğsüne bıçak saplanan başı taşla ezilen genç kadın tecavüze de uğramış

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017’de bir çocuk annesi 24 yaşındaki Pınar Kaynak’ın öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesiyle tutuklanan şüphelilerin üçüncü duruşması görüldü. Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak'ın Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan raporunda cinsel saldırıya uğradığına karar verildi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi’nde, 15 Ağustos 2017’de yaşanan olayda, 24 yaşındaki 1 çocuk annesi Pınar Kaynak, göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cinayeti aydınlatmak için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ile Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri faili meçhul olarak kalan Pınar Kaynak cinayetini çözmek için özel birim kurdu. Her bir ayrıntıyı ile tek tek inceleyen jandarma ekipleri, Kaynak’a ait cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Cep telefonunun sinyallerinden yola çıkan jandarma ekipleri, Mustafa Gülyüz'e ait olan hattın kayıp telefondan sinyal verdiğini belirledi. Bunun üzerine hareket eden jandarma ekipleri, Kocaeli’nde bulunan Mustafa Gülyüz'ü gözaltına alarak Trabzon’a getirdi. Buradaki ifadesinde Mustafa Gülyüz'ün cep telefonunu Pazarkapı’da bir yerden aldığını ve İstanbul’da sattığını öne sürdü. Jandarmada DNA’sı için kendisinden kan alınan Mustafa Gülyüz'ün sonuçları Ankara Jandarma Kriminal Komutanlığa gönderildi. Burada yapılan eşleşmede Pınar Kaynak’ın üzerinden alınan sperm örneğiyle uyuştuğu tespit edildi.

Tornavida da kan izleri tespit edilmişti
Yeniden sorgulanan Mustafa Gülyüz bu durum üzerine kendisinin Pınar Kaynak ile ilişkiye girdiğini ama öldürmediğini öne sürdü. Mustafa Gülyüz ifadesinde “Necati Parmak isimli arkadaşımın evinde otururken akşam markete arkadaşıma ait minibüs ile gittik. Geri dönerken, Pınar Kaynak’ı gördük arabaya aldık” bilgisini verdi. Bu ifadenin ardından Necati Parmak’nın evinde ve arabasında arama yapıldı. Pınar Kaynak’ın göğüs kısmında tornavida ile zorlandığını daha önceden tespit eden ekipler, Necati Parmak'ın evinde buldukları bir adet tornavida üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede ise tornavida da kan izleri tespit etti. Tüm bunların ardından gözaltına alınarak "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme ve tecavüz" iddiasıyla adliyeye çıkartılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu sanıklar bir süre sonra güvenlik gerekçesiyle farklı illerdeki cezaevlerine gönderildi.

Adli Tıp Raporu
Göğsüne bıçak saplanan, başı taşla ezilmiş halde bulunan Pınar Kaynak cinayetinin 2 sanığı üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Gülyüz Batman Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Necati Parmak ise Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Pınar Kaynak'ın ailesinin, tanıkların ve tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada Mahkeme başkanı tarafından Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu'nca hazırlanan rapora göre maktul Pınar Kaynak'ın cinsel saldırıya uğradığına karar verildiği belirtildi.
Cumhuriyet savcısı, beyanında sonraki celse yazılı mütalaayı sunacaklarını belirterek, sanıklar Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması gerekçeleriyle tutukluluk hallerinin, diğer sanıkların ise adli kontrol kararlarının devamını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Adli Tıp raporuna itiraz etmedi
Sanık avukatları ise beyanlarında, müvekkillerinin bir sonraki celse SEGBİS üzerinden değil de mahkeme salonunda hazır bulunarak savunma yapmalarını talep ederken, tutuksuz sanıklar N.B. ve A.K. de Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporuna itirazları bulunmadığını belirterek, beraatlerini talep etti. Mahkemeye heyeti tarafından sanık avukatlarının müvekkillerinin duruşmaya mahkemede katılma taleplerinin reddine karar verilirken, sanıklara ait sim kart ve cep telefonlarına ait verilerin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilerek telefon analiz raporu çıktısının mahkemeye gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşmayı 10 Şubat'a erteledi.

"Zorlayarak ilişki yapmadık; maktulun isteğiyle yaptık"
Tutuklu sanık Mustafa Gülyüz savunmasında suçlamaları kabul etmezken, adli tıp kurulu raporunda bahsedildiği gibi tecavüzün söz konusu olmadığını belirtti. Gülyüz, "Adli Tıp Kurulu raporunda bahsedildiği gibi tecavüz söz konusunu olmadığını dile getirerek, "Zorlayarak ilişki yapmadık. Maktulun isteğiyle yaptık. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"Uyuşturucu kullandık sonra şahısları bırakarak ayrıldım"
Tutuklu sanık Necati Parmak da, "Cinsel istismar veya cinayetle ilgim yok. Ben olay akşamı maktulü ve diğer sanığı aracıma aldım. Araçla olayın gerçekleştiği yerin 400 metre aşağısında uyuşturucu kullandık sonra şahısları bırakarak ayrıldım" ifadelerini kullandı.
Mahkemeden olay günü çalıştığı durağa ait araç telefon kayıtlarının getirilmesini talep eden Parmak, "Olayla ilgili bir ilgim yoktur. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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