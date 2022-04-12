'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.

Bin 90 rakımlı Uzungöl’de dün hava sıcaklığı 1213 derece seyrederken, gece sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini yörede kar yağışına bıraktı. Sabah Uzungöl sakinleri beyaz örtü ile uyanırken, kar kalınlığı çevre yaylalarda 10 cm’ye ulaştı.

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