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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzungöl’de Nisan ayında kar süprizi

İHA

Uzungöl’de Nisan ayında kar süprizi

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.
Bin 90 rakımlı Uzungöl’de dün hava sıcaklığı 1213 derece seyrederken, gece sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini yörede kar yağışına bıraktı. Sabah Uzungöl sakinleri beyaz örtü ile uyanırken, kar kalınlığı çevre yaylalarda 10 cm’ye ulaştı.

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