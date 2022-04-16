Trabzonspor, galibiyet orucunda

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Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan Trabzonspor, galibiyet orucuna yattı. Fatih Karagümrük ile sahasında 11 berabere kalan bordomavililer, ligde 4 maçtır kazanamayarak 9 puan kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. 11 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmayla bordomavililer galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası Nisan ayında oynadığı 3 maçı da kazanamayan Karadeniz ekibi adeta galibiyet orucuna yatarak 3 puana hasret kaldı.

Süper Lig'de en son galibiyetini Göztepe karşısında 42'lik skorla elde eden Trabzonspor, söz konusu maçın ardından oynadığı Çaykur Rizespor maçını 32 kaybederken, Beşiktaş ile 11, Gaziantep FK ile 00 ve son olarak Fatih Karagümrük ile 11 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puan kayıpları yaşadı.

Süper Lig'de 73 puanla ilk sıradaki yerini koruyan bordomavililer, kalan 5 maçta 4 puan çıkarması halinde, rakiplerin alacağı puanlara bakmadan şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

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