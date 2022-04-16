TFF 2 Lig: 1461 Trabzon: 0 - Bodrumspor:3

Bu sefer 'ya tutarsa'

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK, sahasında Bodrumspor'a 30 mağlup oldu.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Gürcan Hasova xxx, Mikail Can xxx, Yusuf Susuz xxx

1461 Trabzon FK: Özkan x, Onur x, Yasin Palaz x, Yunus Emre x (Erkul dk. 76 x), Özkan Yıldırım (Keream Baykuş dk. 76 x), Halil İbrahim Tuna (Berkay Kara dk. 78 ?), Tunahan x, Hakan Yeşil x, İrfan Akgün x, Muhammer Denizhan Taşkan x (Rahmi Anıl Başaran dk. 46 x), Yasin Abdioğlu

Bodrumspor: Ali xxx, Süleyman xxx, Üzeyir xxx (Halil İbrahim dk. 90 ?), Onur xxx (Muhammet Aran dk. 90 ?), Bahadır Erol xxx (Oğuzhan Doğan dk. 90 ?), Yekta Kurtuluş xxx (Seçkin dk. 62 x), Samet Yalçın xxx, Süleyman Güneş (Burhan Eşer dk. 84 ?), Celal xxx, Erdem xxx, Bahri xxx

Goller: Celal (dk. 24), Bahadır Erol (dk. 90) (Bodrumspor), Hakan Yeşil (dk. 88 k.k) (1461 Trabzon)

Sarı kart: Süleyman (Bodrumspor)

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