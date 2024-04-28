Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Onuachu'dan sözleşme açıklaması! - Trabzonspor Haberleri

        Onuachu'dan sözleşme açıklaması!

        Trabzonspor'un Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup ettiği maçta 17 dakikada üç gol atarak hat-trick yapan Paul Onuachu, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kiralık olarak bordo-mavili takımda forma giyen Nijeryalı forvet, "Burada mutluyum, tabii ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 22:37 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Onuachu'dan sözleşme açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-2 mağlup eden Trabzonspor'da attığı 3 golle mükemmel bir geri dönüşe imza atan Onuachu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

        Galibiyeti ve kendi performansını değerlendiren Nijeryalı yıldız, "Bugün 3 gol atmamda takım arkadaşlarım bana yardım etti. Onların yardımı olmasıydı ben de bu kadar gol atmayı başaramazdım. İlk yarıda biraz sıkıntılar yaşadık ama tecrübeli oyuncular olduğunuzda neler yapmanız gerektiği noktasında oyunu okumaya çalıştım. Neler yapmam gerektiği noktasında takım arkadaşlarımla birlikte ikinci yarıda bunları doğru uygulayarak 4-2 gibi bir skor ile sahadan ayrıldık. İkinci yarıda sahaya iyi bir karakter ortaya koyduk" dedi. Böyle gollerle geri dönmenin oyuncuya özgüven kazandırdığını belirten Onuachu, "Kolumdan yaşadığımız sakatlık nedeniyle yüzde yüz hazır olmasam da, elimden gelen en iyi mücadeleyi kulübüm ve arkadaşlarım için vermeye çalışıyorum. En iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle gollerle geri dönmek özgüven için önemli bir katkı sağlar. Hem takım için hem benim için" diye konuştu.

        "KALMAK İSTİYORUM"

        Sözleşmesiyle ilgili olarak ise Onuachu, "Bu soruya her zaman şu cevabı veriyorum. Burada mutluyum, tabii ki kalmak istiyorum ama sonuç olarak kulübümün vereceği bir karar var" ifadelerini kullandı.

        Gol krallığı yarışı ile ilgili bir soruya ise Nijeryalı oyuncu, "Bu kadar uzun süre sahalardan ve takımdan ayrı kaldıktan sonra gol yarışına dahil olmak o kadar kolay değil. Aylar sonra bende dönüş gerçekleştirdim ama ben her maçı kendi özelinde değerlendirmeyi, her maçı ayrı ayrı bakabilmeyi ve eğer o maçta gol atabilirsem takıma katkıda bulunmayı düşünüyorum" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Elon Musk'tan Çin'de 'otonom sürüş teknolojisi' adımı
        Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
        Muğla'da feci kaza: 14 yaralı
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Trabzon'dan müthiş dönüş!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Su faturası için tartıştığı muhtarı öldürdü!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Göztepe Süper Lig'de!
        Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
        Şiddetli yağış zor anlar yaşattı
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan yeni anayasa değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Bakan Şimşek'ten dış kaynak açıklaması
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Yarım asırlık "birinci şube" yıkılıyor
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        En şanssız havayolları!
        En şanssız havayolları!
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi