Trabzonspor'da Pepe ile yollar ayrılıyor

ERTUĞRUL DOĞAN: "BÜTÇESİ UYGUNSA PEPE İLE DEVAM ETMEK İSTERİZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda Pepe'yle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Menajeri ile görüşüyoruz. Hocamız Pepe ile devam etmek isterse Pepe de Trabzonspor'da kalmak için bütçesi uygunsa tabiki biz devam etmek isteriz."