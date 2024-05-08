Trabzonspor'da Pepe ile yollar ayrılıyor
Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe geleceğiyle ilgili kararı verdi. Pepe'nin Bordo-Mavililerden ayrılacağı öne sürüldü.
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı ve 1 yıllık kontrat imzaladığı Nicolas Pepe'nin akıbeti belli oldu.
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Nicolas Pepe sezon sonunda Trabzonspor'a veda edecek.
Haberde 28 yaşındaki futbolcunun yeni bir menajerlik şirketiyle anlaştığı belirtildi.
AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR
Öte yandan Nicolas Pepe'nin Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği vurgulandı.
ERTUĞRUL DOĞAN: "BÜTÇESİ UYGUNSA PEPE İLE DEVAM ETMEK İSTERİZ"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan geçtiğimiz haftalarda Pepe'yle ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Pepe ile ilişkilerimiz gayet iyi. Menajeri ile görüşüyoruz. Hocamız Pepe ile devam etmek isterse Pepe de Trabzonspor'da kalmak için bütçesi uygunsa tabiki biz devam etmek isteriz."