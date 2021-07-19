Djaniny Semedo, Trabzospor'un en fazla teklif alan oyuncularının başında geliyor. Bu sezon da Sharjah, tecrübeli futbolcu için 5 milyon euro önerdi. Ancak Trabzonspor Teknik Direktör Abdullah Avcı takımda kalmasını istedi. Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede "Djaniny için 8-10 milyon euro bandında teklifler gelmezse bizimle kalmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.