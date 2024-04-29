Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, gollerine devam ediyor

2014-15'ten bu yana Trabzonspor formasıyla 15 üzerinde maça çıkan oyuncular arasında en sık gol katkısında bulunan isim yine Onuachu oldu. Nijeryalı oyuncu, her 83 dakikada bir skora etki etti. (1320 dakika/12 gol, 4 asist)