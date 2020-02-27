AA

Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü yakalandı



İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen motosiklet sürücüsü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 CIA 454 plakalı motosiklet sürücüsü Y.A'yı yakaladı.

Sürücü Y.A'ya trafik kurallarına uymamaktan 108, driftten 5 bin 10, sürücü belgesinin yetkili olmadığı aracı kullanmaktan 1002, plakada değişiklik yapmaktan 412 lira olmak üzere 6 bin 532 lira para cezası kesildi.

Öte yandan sürücü Y.A'nın sürücü belgesi, sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle daimi olarak iptal edildi.

Gözaltına alınan sürücü Y.A. adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.