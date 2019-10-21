Trafikte ceza kesilen sürücüler, EGM ve e-Devlet trafik cezası sorgulama işlemiyle birlikte cezalarını görüntüleyebiliyor ve herhangi bir yere gitmeden ödeme yapabiliyor. Araç sahipleri, sürücü belgelerine veya plakalarına yazılan trafik cezalarını çevrimiçi ödeyebiliyor. Peki trafik cezası sorgulama nasıl yapılır?

EGM'DE TRAFİK CEZASI NASIL SORGULANIR?

EGM internet sitesinden (https://www.egm.gov.tr/sayfalar/trafik_sorgulari.aspx)trafik cezası sorgulama ve otopark sorgulama yapılabiliyor. Araç sahibi, ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum yılını sisteme girerek son bir yıl içinde yazılmış trafik cezalarını görüntüleyebiliyor.

E-DEVLET'TE PLAKAYA VE SÜRÜCÜ BELGESİNE YAZILAN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

- Turkiye.gov.tr adresi üzerinden plakadan araç sorgulama işlemini yapabilmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız (https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-arac-plakasina-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada adınıza tescilli araç plakasına son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz.

- e-Devlet'ten ehliyete yazılan cezaları görmek için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Sürücü Belgesi ve Şahıslara Yazılan Ceza Sorgulama" yazmalısınız. ( https://www.turkiye.gov.tr/emniyet-surucu-belgesi-ve-sahislara-yazilan-ceza-sorgulama) Açılan sayfada sürücü belgesi bilgileri yani ad soyad, verildiği yer, ilk belge tarihi, aktif ceza puanı gibi bilgiler yer alıyor. Bu sayfada adınıza kayıtlı, ehliyetinize ya da şahsınıza son bir yıl içerisinde yazılan trafik cezalarını sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu sayfada sürücü belgesine ait sınıflar hakkında bilgi de veriliyor.

ŞU 3 AÇIKLAMA VARSA BORCUNUZ YOK DEMEKTİR!

Adınıza ya da ehliyetinize yazılmış borç yok ise e-Devlet'in ilgili sayfasında (yukarıda anlattığımız) sorgulama yaptığınızda aşağıdaki bu 3 açıklama ile karşılaşırsınız;

- Sürücü belgenize ait bir kısıt bulunmamaktadır

- Sürücü belgenize ait bir iptal bilgisi bulunmamaktadır.

- Son bir yıl içerisinde adınıza kayıtlı sürücü belgesine veya şahsınıza yazılan herhangi bir ceza bulunamadı.

TRAFİK CEZALARI NASIL ÖDENİR?

Plakanıza, ehliyetinize ya da şahsınıza yazılmış borcu tespit ettikten sonra 1 yıl içerisinde ya da daha eski fark etmeksizin borçlarınızı nakit olarak vergi daireleri, anlaşmalı banka şubeleri ve PTT şubeleri üzerinden yapabilirsiniz.

ESKİ TRAFİK CEZALARINI SORGULAMA

Bir yıldan daha eski trafik cezalarını e-Devlet'in "Vergi Borcu Sorgulama" sekmesinden yapabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu) Vergi borcu sorgulama sayfasında güncel borç bilgisi vadesi gelmiş veya vadesi geçmiş olan borçları gösteriliyor. Bu borçlardan biri de geçmiş trafik cezası borçlarıdır.

Açılan sayfada; vergi adı, vergi dönemi, taksit, vadesi, durumu, plakası, vergi dairesinin adı, asli borç, gecikme zammı, indirim ve borç toplamı görüntülenebilir.