Trafik magandası bıçaklayıp, kovaladı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında taraflardan biri diğerini sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırgan, yaralı kişiyi bir süre kovaladı. Sırtından bıçaklanan kişinin bıçaklı saldırgandan kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla ilçesinde Aydıntepe Mahallesi'nde dün akşam saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre iki sürücü trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma sürücülerin araçlarından inmesiyle kavgaya dönüştü.

Kavga eden G.T. (51), kavga ettiği diğer sürücüsü O.A.'yı (30) sırtından bıçakladı. Sırtı kan içinde kalan O.A. olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan ise yaralı şahsı süre daha kovaladı.