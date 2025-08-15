Habertürk
        Trafik tartışmasında camdan kılıç savurdu

        Ankara'da trafik tartışmasında camdan kılıç savurdu;

        Ankara'da, protokol yolunda yaşanan trafik tartışmasında sürücülerden biri hareket halindeyken aracında bulunan kılıcı eline alarak camdan savurdu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 00:05 Güncelleme: 15.08.2025 - 00:05
        Trafik tartışmasında camdan kılıç savurdu
        Olay, Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana geldi. İki sürücü arasındaki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.

        Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu. Elindeki kılıçla iki kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi. Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

