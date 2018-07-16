Kaza, ilçeye bağlı Düğer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Harun Kaya idaresindeki 42 Y 0729 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına devrildi.

DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan dede ve torunu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.