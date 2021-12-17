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Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Trakya'da 'hatırlatma dozu aşısı' yoğunluğu
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Trakya'da aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçenler için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini açıklaması sonrası Trakya'da aşı merkezlerinde yoğunluk oluştu.

Trakya'da 'hatırlatma dozu aşısı' yoğunluğu
Trakya'da 'hatırlatma dozu aşısı' yoğunluğu
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AA

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine mesai sonrası gelen vatandaşlar Aşı Uygulama Alanı'nda aşılarını oldu. Aşı merkezlerinde uzun sıralar oluştuğu gözlendi.

Hatırlatma dozunu yaptıranlardan Nihat Öçalan, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu söyledi.

Aşı olmayanların bir an önce yaptırması gerektiğini belirten Öçalan, "Başka bir çare yok şu anda. İlacı yok, hapı yok. Vücudun direncinin artırılacağı tek çare aşı. Hatırlatma doz aşımı oldum." dedi.

Alaattin Şenkal da salgın sürecinde kayıpların yaşandığını ve çok insanın üzüldüğünü anlattı. Şenkal, sağlık için ve üzüntülerin tekrar yaşanmaması için vatandaşların aşı olması gerektiğini kaydetti.

Aygül Şenkal ise salgından korunmanın en iyi yolunun aşı olduğunu ifade etti. Daha önce korona geçirdiğini dile getiren Şenkal, "3. doz aşımızı oluyoruz. Herkesin sağlığı için muhakkak aşı olması gerekli." diye konuştu.

AA'nın haberine göre; Kırklareli ve Tekirdağ'da da aşı merkezlerine giden vatandaşlar hatırlatma dozlarını olmaya devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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