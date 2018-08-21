Tranmere Rovers - Mansfield Town karşılaşma önü

İngiltere 2.Lig maçında Tranmere Rovers ile Mansfield Town, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Tranmere Rovers 4 puanla 13. sırada, Mansfield Town 5 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Tranmere Rovers, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Mansfield Town, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tranmere Rovers kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.90, Mansfield Town sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Tranmere Rovers önceki hafta Stevenage mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Mansfield Town ise Southend United maçında 1-2 yenildi.

Tranmere Rovers, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tranmere Rovers, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Mansfield Town, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mansfield Town 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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