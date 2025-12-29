Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Tren istasyonunda taşınabilir şok cihazı hayat kurtardı | Son dakika haberleri

        Tren beklerken kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi perondaki sağlıkçı yaptı

        İzmir'de Çiğli İstasyonu'nda tren beklerken kalp krizi geçiren 73 yaşındaki Hamit Öğretim'in yardımına, o sırada peronda bulunan bir sağlık çalışanı koştu. Şok cihazı ve kalp masajıyla hayata döndürülen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 22:40 Güncelleme: 29.12.2025 - 22:40
        Taşınabilir şok cihazı hayat kurtardı
        İzmir’in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) trenini beklerken kalbi duran hastaya ilk müdahale peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay saat 16.40 sıralarında İZBAN Çiğli İstasyonu’nda meydana geldi. Peronda tren bekleyen Hamit Öğretim (73), fenalaşarak düştü. O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim’in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı. Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı. Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı. Hastanedeki tedavisi süren Öğretim’in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

        Youtube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verildi.

