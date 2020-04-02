Trezeguet sıkı çalışıyor

Kasımpaşa'da gösterdiği performansın ardından birçok devin dikkatini çeken ve sezon başında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, liglere verilen arada boş durmuyor!

Evde bireysel çalışmalarını sürdüren Mısırlı yıldız, Sykpe üzerinden kulüp personeliyle sık sık görüşmeler gerçekleştirirken kendisini fit tutuyor. Trezeguet, liglerin her an başlama ihtimaline hazır olmak için ekstra antrenmanlar da gerçekleştiriyor.

Bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 31 maçta 4 gol atan 25 yaşındaki yıldız 3 golün de hazırlayıcısı oldu.