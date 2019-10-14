TRT 1 canlı yayını ve yayın akışı, bu akşam oynanacak Fransa Türkiye maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda lideri belirleyecek Fransa Türkiye maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak. Grupta Türkiye ile Fransa arasında sadece averaj farkı var. TRT 1 canlı yayın ve yayın akışı haberimizde.
TRT 1 CANLI YAYIN İZLE
TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Türkiye Arnavutluk maçını naklen izleyebilirsiniz.
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TRT 1 YAYIN AKIŞI - 11 EKİM CUMA
06:10 Aileler Yarışıyor
08:00 Benim Adım Melek
11:45 İmparatoriçe Ki
13:00 Aileler Yarışıyor
15:00 İncir Ağacı
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
21:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye
22:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye
23:45 Vuslat
02:25 Şampiyon
04:55 Aileler Yarışıyor
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