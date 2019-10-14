TRT 1 canlı yayını ve yayın akışı, bu akşam oynanacak Fransa Türkiye maçı için futbolseverler tarafından araştırılıyor. EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda lideri belirleyecek Fransa Türkiye maçı bu akşam TRT 1 ekranlarında saat 21.45'te canlı yayınlanacak. Grupta Türkiye ile Fransa arasında sadece averaj farkı var. TRT 1 canlı yayın ve yayın akışı haberimizde.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

TRT 1, resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapıyor. Sizde aşağıdaki linke tıklayarak TRT 1 canlı yayınını ve Türkiye Arnavutluk maçını naklen izleyebilirsiniz.

TRT 1 CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 11 EKİM CUMA

06:10 Aileler Yarışıyor

08:00 Benim Adım Melek

11:45 İmparatoriçe Ki

13:00 Aileler Yarışıyor

15:00 İncir Ağacı

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

21:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye

22:45 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Fransa-Türkiye

23:45 Vuslat

02:25 Şampiyon

04:55 Aileler Yarışıyor