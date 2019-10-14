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Fransa - Türkiye | CANLI YAYIN

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Türkiye - Fransa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Ay-yıldızlılar, ilk maçta Konya'da 2-0 mağlup ettiği son dünya şampiyonunun karşısına liderlik için çıkıyor

Fransa - Türkiye

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Takım, H Grubu'ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşı karşıya geliyor. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Millilerle aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. A Milli Takım, zorlu sınavdan üç puanla ayrılıp, grupta zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor.

FRANSA - TÜRKİYE

STAT: Stade de France
SAAT: 21.45
YAYIN: TRT 1
HAKEM: Felix Brych

FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Coman, Tolisso, Matuidi, Sisoko, Hernandez, Griezmann, Ben Yedder
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TRT 1 CANLI İZLE

576. MÜCADELE

A Milli Takım, Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda 760 gol sevinci yaşarken, 822 golü de kalesinde gördü.

FRANSA İLE 8. RANDEVU

A Milliler, Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0'lık skorla almıştı.

SAKATLARIN SON DURUMU

Cuma günü Arnavutluk ile oynanan mücadelede kaburgasından sakatlanan ve kırık tespit edilen Emre Belözoğlu'nun Fransa maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Kaptan Belözoğlu'nun kafile ile Fransa'ya gideceği ve takıma moral vereceği belirtilirken, sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak'ın ise aday kadrodan çıkarıldığı açıkladın. Öte yandan dün sakatlıkları nedeniyle idmana çıkmayan Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir'in son durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

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