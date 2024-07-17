Donald Trump suikast girişimi heykelcik haline getirildi
Dünya, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin yeniden başkan adayı olan Donald Trump'a seçim mitinginde cumartesi günü gerçekleştirilen saldırıyı konuşurken, İtalya'da Trump'ın kanlı yüzünü tasvir eden küçük heykeller turistler için satışa sunuldu
İtalya'nın Napoli kentinde, geçtiğimiz günlerde suikast girişimi yaşayan eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump'ı kanlı yüzüyle tasvir eden heykelcikler, turistler için satışa sunuldu.
Küçük heykelciklerin ve turistik eşyaların satıldığı San Gregorio Armenoda Trump'ın suikast sırasında etrafını saran koruma polisleri, yüzünden akan kanla birlikte tasvir edildi.