ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı.

Ancak, ABD Başkanı'nın isimler hatırlamak konusunda pek de iyi olduğu söylenemez.

Kansas City'de yaptığı bir konuşmada o anda konuştuğu kentin Missouri, St. Louis olduğunu söylemiş, California'da yanan Paradise kasabasına ise Pleasure demişti.

Trump 19 Mayıs 2018'de attığı bir tweette eşinin böbrek ameliyatından sonra Beyaz Saray'a geri dönmesini kutlarken eşinin adını yanlış yazmış, Melania yerine Melanie demişti. Trump bu hatayı fark ettikten sonra tweeti silmiş, eşinin adını doğru yazdığı bir tweet atmıştı.

ERDOĞAN, BOLTON İLE GÖRÜŞMEDİ

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın geçtiğimiz gün Türkiye ziyareti öncesi İsrail'de yaptığı konuşmada, terör örgütü YPG/PKK'yı kastederek ABD'nin Suriye'den çekilmesinin, Türkiye'nin "Kürt savaşçıların" güvenliğini garanti etmesi ve DEAŞ'ın yenilmesi koşuluna bağlı olduğunu söylemesine atıfta bulunarak Suriye'den çekilmenin "aylar hatta yıllar" alabileceğini belirtmiş, Türkiye'den tepkiler gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz, bunu yutmamız mümkün değil. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Böyle bir şey olamaz. Nereden çıkarsa çıksın, eğer teröristse gereğini yaparız ve bu konuyla ilgili olarak John Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Bizim bu noktada taviz vermemiz mümkün değil. Suriye'deki terör koridorunda yer alanlar, gerekli olan dersi alacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolton'un randevu talebini geri çevirip çevirmediğine ilişkin soruya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama biz bunu en baştan beri teyit etmemiştik. Cumhurbaşkanımızın programı çerçevesinde son tahlilde Cumhurbaşkanımız da ifade etti Bolton'un muhatabı bellidir. O kişi ve kişilerle görüşmelerini zaten yaptılar, buna gerek duyulmadı. Bunu bir tepki gibi değerlendirmek doğru olmaz" açıklamasında bulunmuştu.

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