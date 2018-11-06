5 Kasım Pazartesi günü The Washington Examiner dergisi editörleri oldukça zor bir gün geçirdiler. Twitter hesaplarının kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalınması üzerine sosyal medyada eleştiri topladı.

"Trump cehenneme gidecek. İncil'i okuyan herkes bunu tahmin edebilir. Affedilmek için gerekli olan şey tövbedir. Trump'ın siyasi kariyeri bunun tam tersi. 'Trump ve Tanrı' sözleri tamamen çöp." şeklinde bir gönderi paylaşıldı.

Editörler tarafından fark edildiği gibi gönderi silindi ve yetkililer bu uygun olmayan davranışa yönelik yaptırımların uygulanacağını belirttiler.

Birçok Twitter kullanıcısı bu gönderiyi alıntılayarak yorumda bulundu. The Washington Post yazarı olan Aaron Blake gönderiyi paylaşıp "Ne kadar mutlu bir pazartesi" şeklinde yazdı.

— Aaron Blake (@AaronBlake) November 5, 2018

@cbouzy isimli bir kullanıcı ise "The Washington Examiner çalınmış, bugün çılgın bir gün olacak!" söyleminde bulundu.

Çalışanların kovulmasını gerektiğini söyleyenler de oldu.

Milyarder girişimci Philip Anschutz'un sahibi olduğu derginin sosyal medya hesabının, kongre ara seçimlerinden bir gün önce çalınması da dikkat çekti.

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