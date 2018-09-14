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Trump, Çin'e 200 milyar dolarlık verginin daha uygulanması talimatını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne yönelik yeni gümrük tarifelerinin uygulamaya başlanması talimatını verdi.Öte yandan, Beyaz Saray Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Mnuchin'in üst düzey Çinli yetkililere müzakereler için yeni bir davet gönderdiğini teyit etmişti

14.09.2018 - 21:02 | Güncelleme:

Bloomberg'in ismini açıklamadığı dört ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump ticaret ve ekonomi ekibinden, Çin'e yönelik son gümrük vergilerini hayata geçirmelerini istedi.

Haberde, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın perşembe sabahı Başkan Trump ile bir araya geldikleri ve Çin'e yönelik yeni hamleleri görüştükleri kaydedildi.

Trump'ın 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürüne yönelik planlanan tarifelerin hayata geçirilmesi talimatını söz konusu toplantıda verdiği belirtilirken, konuya ilişkin resmi açıklamanın daha önce açıklanan ürün listesine yönelik geri bildirimler doğrultusunda yapılması beklenen revizyonlar nedeniyle geciktiği iddia edildi.

DÜN YENİDEN MÜZAKERELERE DAVET ETTİ

Öte yandan, Beyaz Saray Ekonomik Konseyi Başkanı Larry Kudlow, dün yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Mnuchin'in üst düzey Çinli yetkililere müzakereler için yeni bir davet gönderdiğini teyit etmişti.

Trump'ın bu davete rağmen yeni tarifelerin uygulamaya geçirilmesi yönünde talimat vermesinde, "ABD yönetiminin Çin'le anlaşmak için baskı altında olduğuna" yönelik haberlerin rol oynamış olabileceği belirtiliyor.

Amerikan basını, Mnuchin'in Çin ile başarısız geçen son müzakerelerin ardından yeni bir davette bulunmasını, "Trump yönetimi kasım ayında yapılacak seçimler öncesinde Çin'le ticaret savaşını bitirmek istiyor." şeklinde yorumlamıştı.

Trump, bu haberler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biz Çin'le anlaşmak için hiçbir baskı altında değiliz ama onlar bizimle anlaşmak için baskı altındalar. Bizim piyasalarımız yükselirken, onlarınki çöküyor." ifadelerini kullanmıştı.

5 BİN ÇİN ÜRÜNÜNÜ İLGİLENDİRİYOR

Trump yönetimi, deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar 5 bin farklı ürünün yer aldığı 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesini 10 Temmuz'da açıklamıştı.

Söz konusu listedeki ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin Amerikan şirketlerini nasıl etkileyeceğini anlamaya yönelik 60 günlük geri bildirim süresi 6 Eylül Perşembe günü sona ermişti.

ABD Ticaret Temsilciliği, yeni tarifelerin tabi tutulacağı ürünler hakkında iş dünyasından geri bildirimler doğrultusunda değişiklikler yapabiliyor.

 

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