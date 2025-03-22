Trump, eski hükümet yetkililerinin güvenlik izinlerini iptal etti

Trump, yayımladığı resmi not ile birçok eski hükümet yetkilisinin güvenlik iznini kaldırdığını duyurdu. Trump, bu kişilerin artık ‘hassas belgelere erişiminin ülkenin çıkarına olmadığını’ kaydetti.

Trump'ın güvenlik iznini iptal ettiği isimler arasında eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Liz Cheney'in yanı sıra eski ABD Başkanı Joe Biden'ın ailesi de yer alıyor.

Bu kararla listede yer alan isimler, ABD Başkanı'na verilen günlük brifingler de dahil hassas belge ve bilgilere erişemeyecek.