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        Haberler Dünya Amerika Trump, FBI güvenlik soruşturmalarını atlıyor | Dış Haberler

        Trump, FBI güvenlik soruşturmalarını atlıyor

        ABD güvenlik kaynaklarına göre, seçilmiş başkan Donald Trump, yeni yönetiminde görev alacak bazı isimler için FBI'ın geleneksel güvenlik soruşturmalarını bypass ederek özel şirketlerden değerlendirme hizmeti almayı tercih ediyor. Trump ve danışmanlarının, FBI'ın güvenlik soruşturmalarının yavaş ilerlediğini ve bu sürecin yeni yönetimin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını engelleyebileceğini düşündüğü belirtiliyor. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 15.11.2024 - 19:53 Güncelleme: 15.11.2024 - 19:53
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        Trump'tan FBI'ye fren mi?
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        Trump’ın FBI güvenlik soruşturmalarını devre dışı bırakma kararı, ulusal güvenlik organlarına duyduğu güvensizliği ortaya koyuyor. Güvenlik kaynakları, Trump’ın özel görüşmelerinde FBI ve diğer güvenlik kurumlarının değerlendirme süreçlerinin etkinliğini sıkça sorguladığını belirtiyor. Bu hamle, Washington’da yerleşik uygulamalara aykırı bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor ve Trump yönetiminin bu konuda ciddi eleştirilerle karşılaşabileceği öngörülüyor.

        Trump’ın, güvenlik soruşturması süreçlerini özel şirketlere devretmesi, ulusal güvenlik prosedürlerine olan bağlılığını sorgulatan bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tercihin ileride büyük güvenlik açıklarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

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        Tartışmalı Atamalar ve Senato’daki Gerilim

        Trump’ın, yeni yönetiminde kritik pozisyonlara tartışmalı isimler aday göstermesi, güvenlik soruşturması süreçlerine yönelik eleştirileri daha da artırıyor. Özellikle Matt Gaetz’in Adalet Bakanı, Tulsi Gabbard’ın ise Ulusal İstihbarat Direktörü olarak atanması gündemde. Ancak Gaetz’in geçmişi, bu atamaların önündeki en büyük engel olarak görülüyor. 2021 yılında hakkında cinsel taciz, uyuşturucu kullanımı ve uygunsuz hediye kabul etme suçlamaları nedeniyle soruşturma açılan Gaetz’in adaylığı, yoğun bir incelemeye tabi tutulacak. ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçiler bile Gaetz’in adaylığına temkinli yaklaşıyor.

        Trump’ın Hızlı Hareket Etme Stratejisi

        Trump’ın güvenlik soruşturması süreçlerini bypass etme hamlesi, hızlı bir yönetim başlangıcı yapma isteğini yansıtıyor. Ancak bu adım, uzun vadede yönetimin güvenilirliği ve ulusal güvenlik prosedürleri açısından riskler taşıyor. Trump’ın bu alışılmışın dışındaki yaklaşımı, ulusal güvenlik açısından ciddi bir sınav olma potansiyeli taşıyor.

        Tartışmalı atamalar ve güvenlik soruşturmalarını bypass politikası, Trump’ın yönetimine hızlı bir başlangıç yapma arzusunu gösterirken, bu stratejinin güvenlik ve siyasi alandaki uzun vadeli sonuçları merakla izleniyor.

        Haberin görseli The Associated Press tarafından servis edilmiştir

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        #trump fbı
        #haberler
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