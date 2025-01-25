Trump'ın Savunma Bakanı adayı Hegseth, 1 oy farkla onay aldı

ABD Kongresinin Senato kanadında Hegseth'in adaylığı onaylandı.

Oylama sonucunda 44 yaşındaki Hegseth, 53 koltuk ile Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoda, 50 hayır oyuna karşı 51 evet oyuyla ABD’nin yeni Savunma Bakanı oldu.

Cumhuriyetçi Partiden Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins ve Kentucky Senatörü Mitch McConnel Hegseth için “hayır” oyu kullanması sonucunda oylama 50-50’de kaldı.

Daha sonra Başkan Yardımcısı JD Vance, Hegseth'in lehine oy kullanarak eşitliği bozdu ve Hegseth, Savunma Bakanlığı adaylığını kıl payı kazanmış oldu.

AA'nın haberine göre; Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'den sonra Senatodan onay alan 3'üncü Trump kabinesi üyesi olarak kayıtlara geçti.

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HEGSETH’İN ADAYLIĞI VE HAKKINDAKİ İDDİALAR TARTIŞMA YARATMIŞTI

Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Trump tarafından Savunma Bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.

Ardından Hegseth’in işe alkollü gitme iddialarının yanı sıra ismi açıklanmayan bir kadının 2017'de California'daki bir otel odasında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu polise rapor ettiği ortaya çıkmıştı.

Cinsel taciz iddiasını yalanlayarak olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunan Hegseth, 14 Ocak'ta Senatodaki onay oturumunda bir soruya verdiği yazılı cevapta, kendisini "cinsel saldırıyla suçlayan kadına 50 bin dolar ödediğini" itiraf etmişti.

Hegseth'in ayrıca 2015'te bir gaziler grubunun etkinliğinde sarhoşken "Tüm Müslümanları öldürün." diye bağırdığı iddia edilmişti.