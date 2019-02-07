Trump'ın ulusa sesleniş konuşması: Ne kadar doğru, ne kadarı yanlış?

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ulusa sesleniş konuşmasında iç ve dış politikanın yanı sıra ekonomi ve göç konularına da değindi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, veriler üzerinden Trump'ın sözlerinin ne kadarının doğru olduğunu yazdı.

Ekonomi

"ABD ekonomisi göreve geldiğim güne kıyasla bugün neredeyse iki kat fazla büyüyor. Dünyada en iyi durumdaki ekonomiyiz."

NYT: Yanlış

Amerikan ekonomisi 2018'in üçüncü çeyreğinde yılda yüzde 3,5 büyüdü. Letonya ve Polonya'da büyüme bunun neredeyse 2 katıydı. Çin ve Hindistan için de aynısı geçerli. Zor zamanlardan geçen Yunan ekonomisi bile güçlüydü. Bazı ekonomistlere göre 4. çeyrekte yavaşlayan Amerikan ekonomisinde bu trend, yeni yılın başında da devam edecek.

"Yakın zamanda 250 milyar dolarlık Çin malına vergi getirdik. Şimdi Hazinemize milyarlarca dolar giriyor."

NYT: Doğru

Trump, Çin'den ithal edilen bazı ürünlere ve aliminyum ile çelik ithalatlarına vergi getirdiğinden beri, ABD'nin vergi gelirleri arttı. Gümrük vergilerinden gelen gelir de 2018'in 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 13 milyar dolar arttı. Teknik olarak, bu parayı malları sınırdan geçiren Amerikalılar ödüyor ve Amerikan tüketicileri bunları daha da pahalı fiyata satın alıyor.

"5,3 milyon yeni istihdam, en önemlisi deimalat sanayi sektörlerinde 600 bin yeni istihdam yarattık, ki neredeyse herkes bunu yapmanın imkansız olduğunu söyledi. Ama gerçek şu ki, daha yeni başlıyoruz."

NYT: Yanlış

ABD Çalışma Bakanlığı İşgücü İstatistikleri Bürosu, Trump'ın göreve geldiği Ocak 2017'den beri 4 milyon 900 bin kişiye iş imkanı kazandırıldığını, bunun 454 bininin imalat sanayi ile ilgili olduğunu kaydediyor. "İmkansız"dan oldukça uzak olmakla birlikte, bu Obama yönetimi zamanındaki kimi 2 yıllık dönemlerdeki yeni iş sahaları yaratma sayısına benzer ve 1990'lardan daha az.

"Onlar için mücadele etmeye söz verdiğim mavi yakalılar için ücretler artıyor. İnsanların mümkün olduğunu düşündüğünden daha fazla bir hızda artıyor."

NYT: Doğru

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ücretler inşaat ve imalat sanayinde çalışan işçiler için, hizmet sektöründe çalışan işçilerden daha fazla artıyor.

"Tarihimizde hiç olmadığı kadar fazla insan çalışıyor."

NYT: Yanıltıcı

ABD'de çalışan insan sayısı hiç olmadığı kadar fazla olsa da, bunun nedeni Trump'ın politikaları değil. Bunun nedeni ABD nüfusunun hiç olmadığı kadar yüksek olması.

Göç

"Teksas'taki El Paso sınır kentinde suç oranları aşırı yüksek olurdu, bütün ülkedeki en yüksek oranlardan biri. Burası ülkenin en tehlikeli şehirlerinden biri sayılırdı. Şimdi, güçlü bir bariyer inşasını takiben, El Paso ülkenin en güvenli şehirlerinden biri haline geldi."

NYT: Yanlış

El Paso hiçbir zaman ABD'deki en tehlikeli şehirlerden biri olmadı. Suç oranları da sadece El Paso'da değil, ülke çapında düşüyordu. El Paso'da sınırdaki tel örgülerin tamamlandığı 2008 yılından önce, aynı büyüklükteki 20 şehirle karşılaştırıldığında El Paso şiddet oranının en düşük olduğu 2. ülkeydi. 2010 yılında tel örgü yapıldıktan sonra kent sıralamadaki yerini korudu.

"Biz konuşurken dahi, kafileler organize bir şekilde ABD'ye yürüyor."

NYT: Abartılı

Ocak ayının sonunda, Orta Amerika'dan yola çıkan binlerce göçmenlik kafile kuzeye doğru ilerliyordu ve kafiledeki bazı kişiler ABD'ye geçme niyetleri olduğunu söylediler. Ancak kafiledeki pek çok kişi ise Meksika hükümetinin getirdiği politikalar nedeniyle Meksika'da kalmayı planladıklarını belirttiler.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Orta Amerikalılar için Meksika'da yaşama ve çalışmayı kolaylaştırdı. ABD Başkanı Trump'ın yeni kafilelerin her an ülkeyi basabileceğine ilişkin uyarısı abartı.

Dış Politika

"Ben göreve başladığımda, IŞİD Irak ve Suriye'de 20 bin milkareden fazla bölgeyi konrtol altında tutuyordu. Sadece 2 yıl önce. Bugün, bu kan emici canavarların pençesinden hemen hemen her yeri kurtardık."

NYT: Doğru

Amerikan Savunma Bakanlığı'nın raporlarına göre IŞİD Suriye'de sadece 52 kilometrekarelik bir alanı kontrol ediyor. 2014'te ise bu rakam 88 bin kilometrekareydi. Ancak bu radikallere karşı başarıların çoğu Obama yönetimi zamanında ya da Trump yönetiminin Obama yönetiminin politikalarını sürdürmesiyle kazanıldı. Orta Doğu'da görev yapan bir üst düzey Amerikalı askeri komutanı, Salı günü Senato'da yaptığı konuşmada, ABD'nin ve müttefiklerinin savaşmayı bırakması halinde IŞİD'in geri gelebileceğini söyledi. Trump Aralık ayında Ameirkan askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamıştı.

"Maduro rejiminin zulmünü kınıyoruz. Onun sosyalist politikaları ülkeyi Güney Amerika'nın en zengin ülkesi olmaktan sefil bir yaksulluk ve çaresizliğe itti."

NYT: Yanıltıcı

Bu, Amerikalı muhafazakarlar arasında popüler bir tartışma konusu haline geldi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ülkeyi ekonomik yıkımın kıyısına getirdiği doğru. Enflasyon astronomik rakamlara ulaştı, sıradan insanlar temel gıda maddelerine ve ilaçlara ulaşmakta zorluk çekiyor. 3 milyon insan ülkeden kaçtı. Çöküşün bir kısmının Maduro'nun sosyalist denebilecek politikaları nedeniyle olduğu söylenebilir. Ancak uzmanlar, yolsuzluk, hukukun üstünlüğü ve demokrasi eksikliğinin - ki bunların hepsi bir diktatörlüğün özellikleridir - de en az bunlar kadar belki de daha fazla rol oynadığını söylüyor.

"Eğer ben Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı seçilmeseydim, bana göre, şu an Kuzey Kore ile büyük bir savaş halinde olurduk."

NYT: Buna ilişkin bir kanıt yok

2016 yılında, Obama yönetiminin sonunda, ABD ve Kuzey Kore'nin savaşa gireceğine ilişkin bir ibare yoktu. Pyongyang nükleer denemeler yapıyor ve Obama ekonomik yaptırımlarına devam ediyordu. Trump'ın görevdeki ilk yılında, Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'ı Twitter üzerinden bir dizi paylaşımla eleştirdi. Trump, Kuzey Kore'nin faaliyetlerine "ateş ve öfke" ile karşılık verileceğini söyledi, Kim'i "Ufak Füze Adam"olarak nitelendirdi. Uzmanlar o dönem bunun iki ülke arasındaki savaş ihtimalini artırdığı uyarısında bulundu.

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