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Trump servetini artırmasına rağmen milyarderler listesinde 298 sıra düştü

Donald Trump'ın toplam serveti son 1 yılda 300 milyon dolar artmasına rağmen, diğer milyarderlerin servetlerinin daha hızlı artırmaları sebebiyle ABD eski başkanı Forbes listesinde tam 298 sıra gerileyerek dünyanın en zengin 1299. insanı oldu

Trump servetini artırmasına rağmen milyarderler listesinde 298 sıra düştü
HABERTURK.COM

Forbes her yıl olduğu gibi milyarderler listesini açıkladı. 2021'de Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos 177 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmaya devam ederken, ABD eski başkanı Donald Trump'ın listede hızlı bir düşüş yaşadığı görüldü.

Forbes listesine göre Trump 2.4 milyar dolarlık servetiyle milyarderler listesinde 1299. sırada yer aldı. Trump bir önceki yıla göre tam 298 sıra geriledi.

Trump başkanlık koltuğuna oturduğu 2017 yılında 3.5 milyar dolarlık servetin sahibiydi.

Ancak son 1 yılda aslında Trump'ın servetinde 300 milyon dolarlık artış yaşandı. Diğer milyarderlerin servetlerini daha hızlı artırmaları sebebiyle listede geri sıralara düştü.

Trump ABD tarihinin tek milyarder başkanı olma unvanını elinde bulunduruyor.

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