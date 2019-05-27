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Trump'tan İran çarkı: Rejim değişikliği aramıyoruz

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, son 1 yıldır agresif bir politika izlediği İran konusunda sürpriz bir açıklama yaptı. Trump, "İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz" ifadelerini kullandı

Trump

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyarette bulunduğu Japonya'da yaptığı açıklamada, ABD'nin Iran'da bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito için yapılacak törene katılmak üzere 2 gün önce başkent Tokyo'ya geldi.

Dört gün sürecek ziyareti kapsamında bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Trump, İran'da bir rejim değişikliği arayışı içinde olmadığını söyledi. Tahran'la anlaşma yapacaklarını düşündüğünü söyleyen Trump, "İran'dan birçok insan tanıyorum, bunlar harika insanlar. İran'ın aynı liderlikle harika bir ülke olma şansı var. Rejim değişikliği aramıyoruz, nükleer silah istemiyoruz, sadece bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum" dedi.

Trump daha önce İran konusunda yaptığı açıklamarda, İran'daki rejimle İran halkının ayrılması gerektiğini söylemiş ve İran'daki rejimin değişmesi gerektiği yönünde mesajlar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan medyasında çıkan haberlerde Trump ile ABD'nin İran politikasına yön veren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın arasının açık olduğu iddia edilmiş ve bunun İran politikasındaki şahin tutumda yumuşamaya sebep olabileceği öne sürülmüştü.

 

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