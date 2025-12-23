Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Amerika Trump'tan Maduro'ya sert uyarı | Dış Haberler

        Trump'tan Maduro'ya sert uyarı

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın etrafında "devasa bir Amerikan filosu" bulunduğuna işaret ederek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur" diye seslendi. Maduro ise ABD yönetimine saldırgan eylemlerine ve Karayipler bölgesindeki askeri yığınağına son vermesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 05:04 Güncelleme: 23.12.2025 - 05:05
        Trump'tan Maduro'ya sert uyarı
        ABD Başkanı Trump, Neol tatilini geçirdiği Florida'daki Mar-a-Lago yerleşkesinde basın mensuplarına ABD-Venezuela gerginliğini değerlendirdi.

        AA'nın haberine göre; Venezuela'nın ABD'ye çok sayıda yasa dışı göçmeni ve suçlu insanları gönderdiğini savunan Trump, ayrıca ABD'ye ciddi miktarda uyuşturucunun bu ülkeden geldiğini ve buna engel olacaklarını söyledi.

        Trump, "ABD'nin nihai amacının Maduro'yu görevden uzaklaştırmak" olup olmadığı şeklindeki soruya karşılık, "Muhtemelen öyle olurdu. Bunu bilemem. Ne yapmak istediği ona kalmış. Bunu yapması kendisi için akıllıca olur. Bakalım, bunu göreceğiz." dedi.

        Maduro'yu üstü kapalı şekilde "tehdit eden" Trump, "Kendisi ne isterse yapabilir. Eğer sert oynarsa, bu onun sert oynayabileceği son sefer olur. Güney Amerika'da şimdiye kadar sahip olduğumuz en büyük donanmaya sahibiz." şeklinde konuştu.

        Trump, Karayipler'de uyuşturucu olduğunu düşündükleri tekneleri hedef almaya devam edeceklerini, Venezuela kaynaklı "yaptırıma tabi" petrol tankerlerine de el koymayı sürdüreceklerini vurguladı.

        El koydukları son petrol tankerinin içindeki petrolü ellerinde tutacaklarını belirten Trump, bu petrolü istedikleri gibi kullanabileceklerini öne sürdü.

        Trump, Kolombiya'nın da kokain üreterek ABD'ye gönderdiğini iddia ederek, "Orada uyuşturucu fabrikaları var. Kolombiya'da kokain üretiyorlar. Kokain ürettiği ve bunu Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderdiği için (Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro) dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.

        MADURO'DAN ABD'YE 'KÜRESEL EKONOMİ' UYARISI

        Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela’ya ait petrol tankerlerine el koymaya devam etmesinin küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

        Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, devlet televizyonu VTV’de, Devlet Başkanı Maduro tarafından kaleme alınan bir mektubu okudu.

        Buna göre, Maduro, mektubunda ABD’nin Karayip Denizi’nde Venezuela petrolü taşıyan iki gemiye el koymasının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini ve bu eylemlerin yalnızca Venezuela ile sınırlı kalmayarak tüm bölgenin istikrarını tehdit edeceğini belirtti.

        Maduro, şu ifadelere yer verdi:

        "Venezuela’nın enerji ticaretine yönelik abluka ve korsanlık, petrol ve enerji arzını etkileyecek, uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığı artıracak, Latin Amerika ve Karayipler ile dünya ekonomilerine, özellikle de en kırılgan ülkelerde ciddi zarar verecektir. Enerji bir savaş silahına ya da siyasi baskı aracına dönüştürülemez."

        ABD’ye saldırgan eylemlerine ve Karayipler bölgesindeki askeri yığınağına son vermesi çağrısında bulunan Maduro, Donald Trump yönetiminin 14 Ağustos’ta sözde uyuşturucuyla mücadele operasyonunu gerekçe göstererek Karayip Denizi’nde tarihinin en büyük deniz ve hava konuşlandırmasını başlattığını hatırlattı.

        Maduro, ülkesinin barıştan yana bir tutum izlediğinin altını çizerek, uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela’nın toprak bütünlüğünü ve doğal kaynaklarını savunacağını kaydetti.

        NE OLMUŞTU?

        ABD Başkanı Donald Trump, 16 Aralık Salı günü, "uyuşturucu terörizmini finanse ettiği gerekçesiyle" Venezuela'ya giriş veya çıkış yapan yaptırım altındaki tüm petrol tankerlerine "tam ve eksiksiz bir abluka" uygulanması yönünde talimat vermişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

