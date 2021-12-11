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Trump'tan Netanyahu'ya çok sert tepki 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportaj dizisinde bir zamanlar yakın müttefiki olan eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında çok sert açıklamalarda bulundu ve ihanete uğradığını hissettiğini söyledi.

Trump eski dostu Netanyahu'nun Biden'ı ilk tebrik eden isim olmasına karşı düşüncelerini aylar sonra İsrailli gazeteci Barak Ravid'e verdiği röportajda açıkladı. Gazeteci Ravid, yakında piyasaya çıkaracağı kitabındaki Trump röportajından kesit paylaştı. Kesitte Trump konuya ilişkin "Şöyle söyleyelim - onu çok erken kutladı. Çoğu dünya liderinden daha erken. Onunla o zamandan beri konuşmadım" dedi ve Netanyahu hakkında küfüre varan sözler sarfetti.

Trump, röportajda Netanyahu için "Bibi" lakabını kullanarak "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı." diye ekledi.

Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiği saatlerde, kendisinin halen seçime itiraz ettiğini ve eşi Melania'nın kendisine tebrik haberini gösterdiğinde şok olduğunu kaydetti.

NETANYAHU'DAN İLK YORUM

Ravid'in, yakında piyasaya çıkaracağı kitabındaki Trump röportajından yayınlanan kısımda, eski Başkan'ın geçen yılki seçimin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim Netanyahu'ya yönelttiği "sadakatsizlik" suçlamasına yanıt geldi.

Axios'un konuya ilişkin başka bir haberine göre Netanyahu, Trump'ın iddialarına verdiği yanıtta, "Başkan Trump'ın İsrail'e ve İsrail'in güvenliğine yaptığı büyük katkıları takdir ediyorum. Aynı şekilde İsrail ve ABD arasındaki güçlü ittifaka da değer veriyorum bu nedenle göreve gelen başkanı tebrik etmem önemliydi." ifadelerini kullandı.