TSK'da sürpriz istifa: 3. Ordu Komutanı değişti

Habertürk'ten Serkan Şimşek'in haberine göre, 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kapsamında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, Genelkurmay 2’nci başkanı olan Orgeneral Kemal Yeni de 3. Ordu Komutanlığı’na atandı.

Ancak Yeni, göreve başlamadan emeklilik dilekçesini verdi. Dilekçenin verilmesinin ardından emeklilik işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi. Bu durum TSK’da yeni bir atama sürecini de beraberinde getirdi.

