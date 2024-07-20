TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, TCG Anadolu gemisinin de içinde bulunduğu 50 gemi, 3 deniz karakol uçağı, 9 helikopter, Bayraktar TB-3 insansız hava aracı ve Bayraktar KIZILELMA insansız hava aracı ile geçit töreni düzenledi
TSK'nın Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediği etkinlikler kapsamında KKTC'nin Girne kentinde, TCG Anadolu gemisinin de aralarında bulunduğu 50 gemiyle denizde geçit töreni icra edildi.
TCG Anadolu tarafından 21 pare top atışı yapılan geçiş töreninde Bayraktar TB-3, Bayraktar KIZILELMA, 3 deniz karakol uçağı ve F-16 savaş uçakları da yer aldı.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında Girne semalarında gösteri uçuşu yaptı.
Girne Atatürk Anıtı etrafında geçit törenini ve gösteri uçuşunu takip edenler, bu anları coşku içerisinde cep telefonlarıyla kayda aldı.
Geçit töreni ve gösteri uçuşunu KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra bakanlar, kuvvet komutanları ve askerler izledi.
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünün müstesna bir coşkuyla kutlanmasından büyük memnuniyet duyulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği harekât, Ada’nın tamamına barış getirmiştir. Ada’daki olayların tarihini ve uluslararası hukuku keyfi biçimde yorumlayanların, bu gerçeği artık kabullenmesi gerekmektedir."
Açıklamada, geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskılara rağmen Ada’daki varlığını koruyabilmiş Kıbrıs Türk halkının, bugün de haksız kısıtlamalarla karşı karşıya olduğu ancak Kıbrıs Türklerinin barışa bağlılığının ve haksızlıklar karşısındaki güçlü duruşunun değişmediği, Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin etkin garantisi altında geleceğe güvenle ilerleyeceği vurgulandı.
Ada’da hakça ve kalıcı çözümün ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve Ada’da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.
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