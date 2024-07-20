TSK, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel KKTC'de geçit töreni düzenledi

Ada’da hakça ve kalıcı çözümün ancak Kıbrıs Türkü’nün eşit statüsünün ve Ada’da iki halk ve iki devletin varlığının kabulüyle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bizler geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs davasının savunucuları olmaya ve tarihi sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.